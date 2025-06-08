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Кайла Харрисон стала седьмой чемпионкой в истории женского легчайшего дивизиона UFC

Кайла Харрисон стала седьмой чемпионкой в истории женского легчайшего дивизиона UFC
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Новоиспечённая чемпионка UFC в женской легчайшей весовой категории Кайла Харрисон, одержав победу болевым приёмом во втором раунде над экс-чемпионкой в этом дивизионе Джулианой Пеньей, стала седьмой по счёту чемпионкой в истории этого веса.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон (W)
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Окончено
SUB
Кайла Харрисон

Поединок Харрисон и Пеньи стал соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 316, который прошёл в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США).

Сразу после поединка в октагон поднялась бывшая двойная чемпионка UFC Аманда Нуньес, недавно объявившая о возобновлении карьеры. Аманда провела дуэль взглядов с Харрисон накануне их потенциального боя.

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