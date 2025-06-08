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Кто должен стать следующим соперником Мераба Двалишвили?

Кто должен стать следующим соперником Мераба Двалишвили?
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В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу чемпион легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде над экс-чемпионом в этой весовой категории Шоном О'Мэлли в реванше и во второй раз защитил свой титул.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто должен стать следующим соперником Мераба Двалишвили?»

Ранее Двалишвили заявлял о том, что намерен на протяжении 2025 года провести четыре поединка (два из них он уже провёл). В этом году в январе он победил единогласным решением судей Умара Нурмагомедова, а теперь досрочно остановил О'Мэлли в реванше.

Стоит отметить, что в роли потенциальных соперников на 2025 год Двалишвили упоминал имена Петра Яна и Кори Сэндхагена.

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