В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу чемпион легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде над экс-чемпионом в этой весовой категории Шоном О'Мэлли в реванше и во второй раз защитил свой титул.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто должен стать следующим соперником Мераба Двалишвили?»

Ранее Двалишвили заявлял о том, что намерен на протяжении 2025 года провести четыре поединка (два из них он уже провёл). В этом году в январе он победил единогласным решением судей Умара Нурмагомедова, а теперь досрочно остановил О'Мэлли в реванше.

Стоит отметить, что в роли потенциальных соперников на 2025 год Двалишвили упоминал имена Петра Яна и Кори Сэндхагена.