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«Вот что бывает, когда дают, что не заслужил». Пётр Ян — о поединке Двалишвили с О'Мэлли

«Вот что бывает, когда дают, что не заслужил». Пётр Ян — о поединке Двалишвили с О'Мэлли
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32-летний российский боец смешанных боевых искусств, второй номер рейтинга в легчайшем весе и бывший чемпион UFC этого дивизиона Пётр Ян прокомментировал поединок между действующим обладателем титула грузино-американцем Мерабом Двалишвили и лидером рейтинга Шоном О'Мэлли, который состоялся в ночь на 8 июня на турнире UFC 316 в Лас-Вегасе, США.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

«Вот что происходит, когда тебе вручают то, чего ты не заслуживал. Возвращайся в строй, Шон», — написал Ян в социальной сети Х (ранее Twitter).

После этого поединка на счету Двалишвили 20 побед и четыре поражения в ММА. У Шона 18 побед и три поражения. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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