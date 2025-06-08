«Вот что бывает, когда дают, что не заслужил». Пётр Ян — о поединке Двалишвили с О'Мэлли

32-летний российский боец смешанных боевых искусств, второй номер рейтинга в легчайшем весе и бывший чемпион UFC этого дивизиона Пётр Ян прокомментировал поединок между действующим обладателем титула грузино-американцем Мерабом Двалишвили и лидером рейтинга Шоном О'Мэлли, который состоялся в ночь на 8 июня на турнире UFC 316 в Лас-Вегасе, США.

«Вот что происходит, когда тебе вручают то, чего ты не заслуживал. Возвращайся в строй, Шон», — написал Ян в социальной сети Х (ранее Twitter).

После этого поединка на счету Двалишвили 20 побед и четыре поражения в ММА. У Шона 18 побед и три поражения. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.