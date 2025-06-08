Бонусы участников турнира UFC 316

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде над экс-чемпионом в этом весе Шоном О'Мэлли.

В соглавном событии вечера новоиспечённая чемпионка в женском легчайшем весе Кайла Харрисон победила болевым приёмом на руку во втором раунде экс-чемпионку в этом весе Джулианну Пенью и отобрала у неё титул.

Двалишвили и Харрисон удостоились денежного бонуса в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера. Кроме них, бонусом были отмечены Кевин Холланд и Чу Сан Ю.