Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли 2, реванш: фотоотчёт с боя на UFC 316

В ночь с 7 на 8 июня в Лас-Вегасе, США, прошёл крупный номерной турнир Ultimate Fighting Championship UFC 316, в главном бою которого встретились в битве за титул 34-летний грузино-американский боец и чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили и лидер рейтинга дивизиона Шон О'Мэлли.

Лучшие кадры с поединка двух топовых бойцов — в фотоподборке «Чемпионата».

В третьем раунде американо-грузинский чемпион провёл удушающий на первом номере рейтинга дивизиона и бывшем обладателе титула О'Мэлли. После этого поединка на счету Двалишвили 20 побед и четыре поражения в ММА. У Шона 18 побед и три поражения. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.