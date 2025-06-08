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Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли 2, реванш: фотоотчёт с боя на UFC 316

Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли 2, реванш: фотоотчёт с боя на UFC 316
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В ночь с 7 на 8 июня в Лас-Вегасе, США, прошёл крупный номерной турнир Ultimate Fighting Championship UFC 316, в главном бою которого встретились в битве за титул 34-летний грузино-американский боец и чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили и лидер рейтинга дивизиона Шон О'Мэлли.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

Лучшие кадры с поединка двух топовых бойцов — в фотоподборке «Чемпионата».

В третьем раунде американо-грузинский чемпион провёл удушающий на первом номере рейтинга дивизиона и бывшем обладателе титула О'Мэлли. После этого поединка на счету Двалишвили 20 побед и четыре поражения в ММА. У Шона 18 побед и три поражения. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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