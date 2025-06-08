Дана Уайт: мы не имеем права заставлять Джонса драться

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу всеми ожидаемого поединка между полновесным чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и обладателем временного титула в этой весовой категории Томом Аспиналлом.

«Да, мы сосредоточены на бое Аспиналла [с Джонсом], мы долго обсуждали это. Это его бой! Слушайте, мы не можем заставить людей драться. Если Джонс не захочет драться, то мы не имеем права заставлять его это делать», — сказал Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 316.

Напомним, Джонс свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где победил техническим нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC Стипе Миочича.