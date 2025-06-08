Статистика боя Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли 2, реванш: удары, процент точности

Представлена статистика реванша между чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили и экс-обладателем титула UFC в этом весе американцем Шоном О'Мэлли, который состоялся на турнире UFC 316 в Ньюарке (Нью-Джерси, США).
Удары:
Двалишвили (141 акцентированный удар, 66 % точности) — О'Мэлли (38 акцентированных ударов, 58 % точности).
Тейдауны:
Двалишвили — 5 (42 % реализации из 12 попыток) — О'Мэлли — 0.
Попытки сабмишена:
Двалишвили — 1 — О'Мэлли — 0.
Акцентированные удары:
Двалишвили — 52 (45% попаданий из 115 ударов) — О'Мэлли — 31 (54% попаданий из 57 ударов).
Напомним, Мерабу Двалишвили 34 года. Сейчас он имеет победную серию из 13 подряд выступлений и во второй раз защитил свой чемпионский титул.
Первое противостояние Двалишвили и О'Мэлли состоялось в 2024 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал также Двалишвили.