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Статистика боя Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли 2, реванш: удары, процент точности

Статистика боя Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли 2, реванш: удары, процент точности
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Представлена статистика реванша между чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили и экс-обладателем титула UFC в этом весе американцем Шоном О'Мэлли, который состоялся на турнире UFC 316 в Ньюарке (Нью-Джерси, США).

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

Удары:

Двалишвили (141 акцентированный удар, 66 % точности) — О'Мэлли (38 акцентированных ударов, 58 % точности).

Тейдауны:

Двалишвили — 5 (42 % реализации из 12 попыток) — О'Мэлли — 0.

Попытки сабмишена:

Двалишвили — 1 — О'Мэлли — 0.

Акцентированные удары:

Двалишвили — 52 (45% попаданий из 115 ударов) — О'Мэлли — 31 (54% попаданий из 57 ударов).

Напомним, Мерабу Двалишвили 34 года. Сейчас он имеет победную серию из 13 подряд выступлений и во второй раз защитил свой чемпионский титул.

Первое противостояние Двалишвили и О'Мэлли состоялось в 2024 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал также Двалишвили.

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