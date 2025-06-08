Мераб Двалишвили: Стерлинг в два раза сильнее О'Мэлли

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили лестно высказался в адрес экс-чемпиона UFC в этом дивизионе Алджамейна Стерлинга, отметив, что он вдвое сильнее другого бывшего чемпиона в этом весе Шона О'Мэлли.

«Дайте мне сказать кое-что, ребята. В этом тренировочном лагере мне так сильно помог мой друг Алджамейн Стерлинг, сейчас у него нет боя, он готовится к свадьбе. Он не любит спарринговаться, но спарринговался со мной три раза за неделю. И он был в два раза лучше Шона. Это доказательство того, что не всегда побеждает лучший боец. О'Мэлли действительно повезло против Алджо», — сказал Двалишвили на пресс-конференции после турнира UFC 316.

Напомним, Двалишвили победил О'Мэлли удушающим приёмом в третьем раунде на турнире UFC 316 в Ньюарке, где их противостояние стало главным событием шоу. До этого они встречались в 2024 году, и тогда также победил Двалишвили единогласным судейским решением.

О'Мэлли и Стерлинг проводили бой в августе 2023 года, и тогда победу техническим нокаутом во втором раунде одержал О'Мэлли.