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Дана Уайт высказался о возможном реванше Мераба Двалишвили с Умаром Нурмагомедовым

Дана Уайт высказался о возможном реванше Мераба Двалишвили с Умаром Нурмагомедовым
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Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу возможного реванша между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и экс-претендентом на титул в этом весе Умаром Нурмагомедовым.

«Реванш Двалишвили с Умаром очень интересен. Он делает своё наследие ещё лучше, когда проходит всех своих топовых соперников дважды», — сказал Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 316.

Двалишвили в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) в главном событии турнира UFC 316 во второй раз одержал победу над экс-чемпионом легчайшей весовой категории UFC Шоном О'Мэлли, одолев его удушающим приёмом в третьем раунде. До этого в первом поединке, который состоялся в 2024 году, Двалишвили победил единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли
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