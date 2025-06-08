Дана Уайт высказался о возможном реванше Мераба Двалишвили с Умаром Нурмагомедовым

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу возможного реванша между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и экс-претендентом на титул в этом весе Умаром Нурмагомедовым.

«Реванш Двалишвили с Умаром очень интересен. Он делает своё наследие ещё лучше, когда проходит всех своих топовых соперников дважды», — сказал Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 316.

Двалишвили в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) в главном событии турнира UFC 316 во второй раз одержал победу над экс-чемпионом легчайшей весовой категории UFC Шоном О'Мэлли, одолев его удушающим приёмом в третьем раунде. До этого в первом поединке, который состоялся в 2024 году, Двалишвили победил единогласным решением судей.