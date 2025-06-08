Хамзин: соперник, который может победить Двалишвили, — Пётр Ян

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин дал комментарий по поводу победы чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили над экс-чемпионом в этом весе Шоном О'Мэлли в реванше.

«Отличное выступление Мераба. Вышел с первых минут и создал такое давление, что Шон ничего не смог сделать, слишком ждал борьбы. Вроде двигается-двигается, но, как только останавливается, тут же пропускает проходы. Двалишвили перебил, давление показал, в борьбе сломал.

Для Мераба сейчас самый актуальный соперник, который может составить конкуренцию и победить, — это Пётр Ян», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.