«Восхищаюсь, женщина с тяжёлой судьбой». Хамзин — про титул Харрисон

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин высказался по поводу победы новоиспечённой чемпионки UFC в женском легчайшем весе Кайлы Харрисон над экс-чемпионкой в этом весе Джулианной Пеньей.

«Кайла Харрисон очень сильная женщина. Одно уважение к ней, восхищаюсь просто. От олимпийской медали до золота UFC, плюс в топовой организации PFL два Гран-При выиграла. С такой тяжёлой судьбой добилась таких регалий в спорте. Жду её поединка с Амандой Нуньес, сойдутся два титана», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Харрисон победила Пенью болевым приёмом во втором раунде.