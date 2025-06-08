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«Восхищаюсь, женщина с тяжёлой судьбой». Хамзин — про титул Харрисон

«Восхищаюсь, женщина с тяжёлой судьбой». Хамзин — про титул Харрисон
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Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин высказался по поводу победы новоиспечённой чемпионки UFC в женском легчайшем весе Кайлы Харрисон над экс-чемпионкой в этом весе Джулианной Пеньей.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон (W)
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Окончено
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Кайла Харрисон

«Кайла Харрисон очень сильная женщина. Одно уважение к ней, восхищаюсь просто. От олимпийской медали до золота UFC, плюс в топовой организации PFL два Гран-При выиграла. С такой тяжёлой судьбой добилась таких регалий в спорте. Жду её поединка с Амандой Нуньес, сойдутся два титана», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Харрисон победила Пенью болевым приёмом во втором раунде.

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