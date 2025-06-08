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Двалишвили заявил, что разделит бонус со Стерлингом в качестве свадебного подарка

Двалишвили заявил, что разделит бонус со Стерлингом в качестве свадебного подарка
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили после победы над экс-чемпионом Шоном О'Мэлли на UFC 316 в Ньюарке (США) заявил о том, что половину бонуса, полученного за этот бой, отдаст своему другу, бывшему чемпиону UFC Алджамейну Стерлингу, в качестве свадебного подарка.

«Я благодарен моему другу Алджамейну Стерлингу. Я сказал ему сегодня, что должен разделить свой бонус и отдать ему половину. Погнали, брат. Это будет мой свадебный подарок, ты знаешь. Но я никогда не оплачивал за тебя подарки. Ты мужчина — спасибо, брат!» — сказал Двалишвили во время пресс-конференции.

Стоит отметить, что у Стерлинга уже долгое время есть девушка, с которой у них имеются совместные дети, но официально они не обручены.

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