Илия Топурия отреагировал на победу Двалишвили над О'Мэлли в реванше

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия дал комментарий по поводу победы чемпиона UFC в легчайшем дивизионе Мераба Двалишвили в реванше с бывшим обладателем этого пояса Шоном О'Мэлли на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).

«Тут нечего сказать. Это легенда!» — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Двалишвили победил О'Мэлли удушающим приёмом в третьем раунде. До этого бойцы встречались в августе 2024 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал также Двалишвили. Эта победа стала для Мераба уже 13-й подряд, и второй защитой его чемпионского пояса.