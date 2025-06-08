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Алекс Перейра: я не буду вестись на провокацию Анкалаева

Алекс Перейра: я не буду вестись на провокацию Анкалаева
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Экс-чемпион UFC в двух весах Алекс Перейра отреагировал на твиты действующего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории Магомеда Анкалаева в его адрес.

«Он сейчас продвигает себя, произнося моё имя. Никто не знает, что он вообще чемпион, поэтому, когда он произносит моё имя, он немного начинает быть известен.

Но я не буду вестись на провокацию Анкалаева, и не буду отвечать на его сообщения на просторах интернета, потому что знаю, что это всё делается для его продвижения. Я отвечу, когда придёт подходящее время», — приводит слова Перейры UFC Brasil.

Напомним, Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей в марте 2025 года и отобрал у него чемпионский пояс.

После боя Анкалаев неоднократно призывал Перейру провести с ним второй бой, активно подталкивая его к этому с помощью резких высказываний в социальных сетях.

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