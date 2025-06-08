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Кейшон Дэвис вместе с братом напал на своего бывшего соперника

Кейшон Дэвис вместе с братом напал на своего бывшего соперника
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Бывший чемпион мира в лёгкой весовой категории Кейшон Дэвис вместе со своим родным братом Кеоном напали в раздевалке на американского легковеса Нахира Олбрайта, который в ночь с 7 на 8 июня в Норфолке (США) победил судейским решением их третьего брата Келвина Дэвиса и нанёс ему дебютное поражение в профессиональной карьере.

«Сразу же после победы на меня набросились Кейшон и Кеон. Они решительно так повалили на меня. Прижали свои головы к моей, схватили меня», — приводит слова Олбрайта The Ring.

Напомним, Олбрайт также встречался в ринге и с Кейшоном в 2023 году и провёл с ним все отведённые 10 раундов, по итогам которых сначала отдали спорную победу большинством судей Кейшону, но затем, после апелляции, результат был изменён на «несостоявшийся».

Стоит отметить, что в рамках карда в Норфолке, Кейшон должен был провести защиту титула WBO против Эдвина Де Лос Сантоса, но провалил взвешивание и потерял титул. Вследствие проваленного взвешивания также был отменён и их поединок по инициативе команды претендента.

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