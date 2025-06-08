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Азамат Мурзаканов одержал 15-ю победу на турнире UFC 316

Азамат Мурзаканов одержал 15-ю победу на турнире UFC 316
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Непобеждённый 36-летний российский полутяжеловес UFC Азамат Мурзаканов в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) провёл свой очередной поединок в рамках турнира UFC 316, где одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Брендсоном Рибейро.

Эта победа стала для Мурзаканова уже 15-й в карьере (12-й досрочной) и пятой под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств — UFC.

Напомним, Мурзаканов попал в UFC через селекционный проект Dana Wthite's Contender Series в 2021 году. До этого он выступал в промоушене Brave FC, лиге ACB и других малоизвестных организациях.

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