Статистика боя Пенья — Харрисон: удары, процент точности, судейские записки

«Чемпионат» предлагаем вашему вниманию статистические данные соглавного события турнира UFC 316, который проходил в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США), где новоиспечённая чемпионка организации в женском легчайшем весе Кайла Харрисон отобрала чемпионский титул у Джулианны Пеньи.

Удары:

Харрисон (59 акцентированных ударов, 67 % точности) — Пенья (15 акцентированных ударов, 41 % точности).

Тейдауны:

Харрисон — 2 (67% реализованных из 3 попыток) — Пенья — 0.

Попытки сабмишена:

Харрисон — 1 — Пенья — 0.

Акцентированные удары:

Харрисон — 30 (56% попаданий из 54 ударов) — Пенья — 9 (30% попаданий из 30 ударов).

Стоит отметить, что Харрисон стала седьмой чемпионкой в истории женского легчайшего дивизиона UFC.