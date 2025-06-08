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Статистика боя Пенья — Харрисон: удары, процент точности, судейские записки

Статистика боя Пенья — Харрисон: удары, процент точности, судейские записки
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«Чемпионат» предлагаем вашему вниманию статистические данные соглавного события турнира UFC 316, который проходил в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США), где новоиспечённая чемпионка организации в женском легчайшем весе Кайла Харрисон отобрала чемпионский титул у Джулианны Пеньи.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон (W)
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Окончено
SUB
Кайла Харрисон

Удары:

Харрисон (59 акцентированных ударов, 67 % точности) — Пенья (15 акцентированных ударов, 41 % точности).

Тейдауны:

Харрисон — 2 (67% реализованных из 3 попыток) — Пенья — 0.

Попытки сабмишена:

Харрисон — 1 — Пенья — 0.

Акцентированные удары:

Харрисон — 30 (56% попаданий из 54 ударов) — Пенья — 9 (30% попаданий из 30 ударов).

Стоит отметить, что Харрисон стала седьмой чемпионкой в истории женского легчайшего дивизиона UFC.

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