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Мераб Двалишвили назвал вероятную дату следующего боя

Мераб Двалишвили назвал вероятную дату следующего боя
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили после второй успешной защиты своего титула намерен провести свой следующий бой в ноябре или декабре 2025 года. Об этом боец сказал во время пресс-конференции после турнира UFC 316 в Ньюарке (Нью-Джерси, США), где он одержал уверенную победу удушающим приёмом в третьем раунде над экс-чемпионом легчайшего дивизиона UFC Шоном О'Мэлли в реванше.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон (W)
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Окончено
SUB
Кайла Харрисон

Предыдущий поединок между О'Мэлли и Двалишвили состоялся в 2024 году, и тогда победу единогласным решением судей также одержал Двалишвили.

Напомним, Двалишвили одержал уже 13-ю победу подряд и сравнялся по этому показателю с такими звёздными бойцами, как Хабиб Нурмагомедов и Джон Джонс.

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