Мераб Двалишвили назвал вероятную дату следующего боя

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили после второй успешной защиты своего титула намерен провести свой следующий бой в ноябре или декабре 2025 года. Об этом боец сказал во время пресс-конференции после турнира UFC 316 в Ньюарке (Нью-Джерси, США), где он одержал уверенную победу удушающим приёмом в третьем раунде над экс-чемпионом легчайшего дивизиона UFC Шоном О'Мэлли в реванше.

Предыдущий поединок между О'Мэлли и Двалишвили состоялся в 2024 году, и тогда победу единогласным решением судей также одержал Двалишвили.

Напомним, Двалишвили одержал уже 13-ю победу подряд и сравнялся по этому показателю с такими звёздными бойцами, как Хабиб Нурмагомедов и Джон Джонс.