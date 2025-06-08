Дзюнто Накатани досрочно победил Рёсукэ Нисиду в объединительном поединке

Сегодня, 8 июня в Токио (Япония) состоялся большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоялся объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг) между обладателем пояса WBC Дзюнто Накатани и чемпионом IBF Рёсукэ Нисидой.

Поединок стартовал в довольно высоком темпе и имел конкурентный характер. Оба боксёра обоюдно шли вперёд, и большая часть поединка проходила именно в центре ринга. Накатани был более активен и точен в нанесении своих серийных атак, отчего у Нисиды образовалась серьёзная гематома на правом глазу, а к концу шестого раунда глаз Нисиды и вовсе закрылся.

В итоге угол Нисиды принял решение отказаться от продолжения боя в перерыве между шестым и седьмым раундами. Таким образом, Накатани стал объединённым чемпионом мира по версиям WBC и IBF в легчайшем дивизионе.