Аманда Нуньес высказалась о потенциальном поединке с Кайлой Харрисон

Бывшая чемпионка UFC в нескольких весовых категориях Аманда Нуньес дала комментарий по поводу планируемого поединка против новоиспечённой чемпионки UFC в женском легчайшем весе Кайлы Харрисон.

«Я возвращаюсь, сто процентов. Ещё с тех времен, когда мы обе были в American Top Team, мы знали, что наш бой однажды произойдёт. Ты со своими ребятами готовилась к этому, и теперь мы это сделаем», — приводит слова Нуньес пресс-служба UFC.

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в соглавном событии шоу Харрисон одержала победу над экс-чемпионкой Джулианной Пеньей болевым приёмом на руку во втором раунде.