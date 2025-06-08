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Аманда Нуньес высказалась о потенциальном поединке с Кайлой Харрисон

Аманда Нуньес высказалась о потенциальном поединке с Кайлой Харрисон
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Бывшая чемпионка UFC в нескольких весовых категориях Аманда Нуньес дала комментарий по поводу планируемого поединка против новоиспечённой чемпионки UFC в женском легчайшем весе Кайлы Харрисон.

«Я возвращаюсь, сто процентов. Ещё с тех времен, когда мы обе были в American Top Team, мы знали, что наш бой однажды произойдёт. Ты со своими ребятами готовилась к этому, и теперь мы это сделаем», — приводит слова Нуньес пресс-служба UFC.

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в соглавном событии шоу Харрисон одержала победу над экс-чемпионкой Джулианной Пеньей болевым приёмом на руку во втором раунде.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон (W)
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Окончено
SUB
Кайла Харрисон
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