Кайла Харрисон: Аманда Нуньес — величайшая девушка-боец всех времён

Чемпионка UFC в легчайшем весе Кайла Харрисон дала комментарий по поводу потенциальной первой защиты титула против бывшей чемпионки в двух весовых категориях Аманды Нуньес, которая недавно заявила о возобновлении бойцовской карьеры.

«Это величайшая девушка-боец всех времён! И долгое время я говорила, что хочу то, что есть у неё. Пояс сейчас у меня, но у неё есть наследие – давайте поставим это на кон!» — приводит слова Харрисон пресс-служба UFC.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня в соглавном событии турнира UFC 316 Харрисон одержала уверенную победу болевым приёмом на руку (кимура) во втором раунде над экс-чемпионкой UFC в легчайшем дивизионе Джулианной Пеньей и отобрала у неё чемпионский пояс.