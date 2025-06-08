Кевин Холланд вызвал на бой Колби Ковингтона

Один из рейтинговых средневесов UFC Кевин Холланд, воодушевлённый победой над Висенте Луке на турнире UFC 316, который проходил в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (США) заявил о том, что теперь хочет провести бой против известного бойца промоушена Колби Ковингтона.

«Удушение Д’Арсе у меня очень, очень хорошо получается. Руки у меня страшно длинные, поэтому я из любой позиции могу взять вас на этот приём. Колби Ковингтон – ты худший боец в полусреднем дивизионе, и так получилось, что мне нравится избивать ничтожеств. Поединок с Луке был непростым для меня, но вот бой с тобой будет лёгким», — приводит слова Холланда MMA Fighting.

Напомним, Холланд победил Луке удушающим приёмом во втором раунде.