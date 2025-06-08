Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джей Опетайя нокаутировал Клаудио Скуэо

Джей Опетайя нокаутировал Клаудио Скуэо
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 июня, в Бродбич (Австралия) состоялся большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джея Опетайи против итальянского претендента в лице Клаудио Скуэо.

С первых секунд боя претендент ринулся в атаку и пытался оказывать давление на чемпиона, но Опетайя грамотно работал с дистанции, нанося встречные атаки в голову. В одном из эпизодов Опетайя на ближней дистанции нанёс точный удар в корпус, после которого Скуэо оказался на настиле, но рефери счёл, что Опетайя нанёс удар ниже пояса и не засчитал нокдаун, дав итальянцу перевести дух и восстановиться.

После возобновления поединка Опетайя обрушил шквальные атаки в голову Скуэо и в пятом раунде отправил его в абсолютно легитимный нокдаун. Клаудио не смог продолжить бой до счёта «10», и рефери объявил победу чистым нокаутом в пользу Опетайи.

Материалы по теме
Супербоксёр из США — символ нелепости бокса. Канело и Бивол бесконечно его игнорируют
Супербоксёр из США — символ нелепости бокса. Канело и Бивол бесконечно его игнорируют
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android