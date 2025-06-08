Джей Опетайя нокаутировал Клаудио Скуэо

Сегодня, 8 июня, в Бродбич (Австралия) состоялся большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джея Опетайи против итальянского претендента в лице Клаудио Скуэо.

С первых секунд боя претендент ринулся в атаку и пытался оказывать давление на чемпиона, но Опетайя грамотно работал с дистанции, нанося встречные атаки в голову. В одном из эпизодов Опетайя на ближней дистанции нанёс точный удар в корпус, после которого Скуэо оказался на настиле, но рефери счёл, что Опетайя нанёс удар ниже пояса и не засчитал нокдаун, дав итальянцу перевести дух и восстановиться.

После возобновления поединка Опетайя обрушил шквальные атаки в голову Скуэо и в пятом раунде отправил его в абсолютно легитимный нокдаун. Клаудио не смог продолжить бой до счёта «10», и рефери объявил победу чистым нокаутом в пользу Опетайи.