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WWE Money in the Bank — результаты

Результаты WWE Money in the Bank — 2025. Неожиданное возвращение уволенной звезды
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В ночь с 7 на 8 июня в Лос-Анджелесе, США, пройдёт очередное крупное шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием Money in the Bank. В субботу вечером промоушен проводил объединённое шоу с федерацией Total Nonstop Action Wrestling (TNA) и мексиканским AAA, в ходе которого интерконтинентальный чемпион Доминик Мистерио бросил вызов лучадору Октагону-младшему.

Результаты шоу Money in the Bank — 2025

1. Наоми победила Алексу Блисс, Роксанн Перес, Рию Рипли, Стефани Вакер и Джулию в лестничном матче, став обладателем контракта Money in the Bank.

Фото: wwe.com

2. Доминик Мистерио защитил интерконтинентальное чемпионство в поединке с Октагоном-младшим.

Фото: wwe.com

3. Бекки Линч стала новой интерконтинентальной чемпионкой, победив Лайру Валькирию. После матча Валькирия атаковала Линч.

Фото: wwe.com

4. Сет Роллинс победил Пенту, Эль Гранде Американо, Соло Сикоа, Эл Эй Найта и Андраде в лестничном матче, став обладателем контракта Money in the Bank.

Фото: wwe.com

5. Коди Роудс и Джей Усо победили Джона Сину и Логана Пола. В конце матча Сина, пока рефери отвлёкся, атаковал Роудса своим титулом, но на ринг вмешался ранее уволенный Ар-Труф, который ударил поясом Сину. Теперь Труф будет выступать под своим настоящим именем Рон Киллингс.

Фото: wwe.com

Фото: wwe.com

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