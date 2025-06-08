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Мераб Двалишвили встретился с грузинскими болельщиками сразу после защиты титула

Мераб Двалишвили встретился с грузинскими болельщиками сразу после защиты титула
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили встретился с грузинскими болельщиками в Ньюарке (США) после турнира UFC 316. Об этом сообщил журналист Майк Бон в социальных сетях.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

«Мераб Двалишвили остановил свой командный автобус на углу возле Prudential Center, чтобы поприветствовать грузинских болельщиков. Народный чемпион», — подписал видео Бон.

Напомним, Двалишвили одержал уверенную победу удушающим приёмом в третьем раунде над экс-чемпионом легчайшего дивизиона UFC Шоном О'Мэлли в реванше.

Предыдущий поединок между О'Мэлли и Двалишвили состоялся в 2024 году, и тогда победу единогласным решением судей также одержал Двалишвили.

Напомним, Двалишвили одержал уже 13-ю победу подряд и сравнялся по этому показателю с такими звёздными бойцами, как Хабиб Нурмагомедов и Джон Джонс.

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