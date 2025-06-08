В РФПИ надеются, что UFC проведёт турнир в России осенью 2025 года

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ждёт возвращения турниров UFC в страну.

«Москва ждёт возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю», — написал Дмитриев в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, РФПИ является партнёром «UFC Россия» и с 2018 года развивают индустрию смешанных боевых искусств (MMA) в РФ.

Ранее Дмитриев уже говорил о том, что работа в направлении возвращения турниров в Россию ведётся. При этом президент промоушена Дана Уайт не опровергал информацию о возможном возвращении промоушена в Россию.

В период с 2018 по 2019 год Россия приняла три турнира UFC — один в Санкт-Петербурге и два в Москве.