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«Как себя чувствуешь? Ничего не болит?» Джон поздравил Двалишвили с 13-й победой подряд

«Как себя чувствуешь? Ничего не болит?» Джон поздравил Двалишвили с 13-й победой подряд
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс поздравил обладателя титула в легчайшем дивизионе Мераба Двалишвили в реванше с бывшим обладателем этого пояса Шоном О'Мэлли на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).

«Добро пожаловать и поздравляю, Мераб. Как ты себя чувствуешь сегодня, чемпион? Ничего не болит?» — написал Джон Джонс в социальных сетях, прикрепив коллаж из пяти бывших чемпионов UFC, одержавших 13 побед подряд и более.

Напомним, Двалишвили победил О'Мэлли удушающим приёмом в третьем раунде. До этого бойцы встречались в августе 2024 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал также Двалишвили. Эта победа стала для Мераба уже 13-й подряд и второй защитой его чемпионского пояса.

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