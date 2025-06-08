Сехудо: Мурзаканов — будущий претендент на титул

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о победе российского бойца Азамата Мурзаканова над Брендсоном Рибейро.

«Азамат Мурзаканов – будущий претендент на титул. Готов поставить свои деньги на этого парня против кого угодно в полутяжёлом весе», — написал Генри Сехудо в социальной сети.

Эта победа стала для Мурзаканова уже 15-й в карьере (12-й досрочной) и пятой под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств — UFC.

Напомним, Мурзаканов попал в UFC через селекционный проект Dana Wthite's Contender Series в 2021 году. До этого он выступал в промоушене Brave FC, лиге ACB и других малоизвестных организациях.