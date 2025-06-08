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Сехудо: Мурзаканов — будущий претендент на титул

Сехудо: Мурзаканов — будущий претендент на титул
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о победе российского бойца Азамата Мурзаканова над Брендсоном Рибейро.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Азамат Мурзаканов (W) — Брендсон Рибейро
08 июня 2025, воскресенье. 03:50 МСК
Азамат Мурзаканов
Окончено
TKO
Брендсон Рибейро

«Азамат Мурзаканов – будущий претендент на титул. Готов поставить свои деньги на этого парня против кого угодно в полутяжёлом весе», — написал Генри Сехудо в социальной сети.

Эта победа стала для Мурзаканова уже 15-й в карьере (12-й досрочной) и пятой под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств — UFC.

Напомним, Мурзаканов попал в UFC через селекционный проект Dana Wthite's Contender Series в 2021 году. До этого он выступал в промоушене Brave FC, лиге ACB и других малоизвестных организациях.

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