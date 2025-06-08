Мурзаканов готов провести бой с Анкалаевым, несмотря на их дружбу

Российский боец смешанных единоборств Азамат Мурзаканов признался, что хотел бы провести поединок с Магомедом Анкалаевым за титул, несмотря на их дружбу. Ранее Мурзаканов нокаутировал бразильца Брендсона Рибейро.

«Моменты между Махачевым и Мухаммадом касаются только их. Я уже говорил, что если мне предложат поединок с Анкалаевым, то я отвечу согласием. Магомед и все поклонники поймут, что здесь ничего такого нет. Это спорт, а он — чемпион. Конечно, Анкалаев — последний человек, с кем мне хотелось бы подраться. Но у него пояс. Будь я чемпионом, я бы понял, что это просто спорт, и принял бы поединок», — сказал Мурзаканов на пресс-конференции.

Эта победа стала для Мурзаканова уже 15-й в карьере (12-й досрочной) и пятой под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств — UFC.

Напомним, Мурзаканов попал в UFC через селекционный проект Dana Wthite's Contender Series в 2021 году. До этого он выступал в промоушене Brave FC, лиге ACB и других малоизвестных организациях.