Усик позвал Трампа пожить неделю на Украине

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик пригласил президента США Дональда Трампа пожить в своём доме на Украине.

«Советую американскому президенту Дональду Трампу приехать на Украину и пожить в моём доме неделю. Всего одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Живи на Украине и посмотри, что происходит», — приводит слова Александра Усика BBC.

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.