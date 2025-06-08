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Фроч: не нужно торопиться ставить Итауму против Усика или Дюбуа

Фроч: не нужно торопиться ставить Итауму против Усика или Дюбуа
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, IBF и WBA, а ныне эксперт и аналитик британец Карл Фроч высказался о непобеждённом британском проспекте Мозесе Итауме.

«Я бы точно не поставил его против Усика. Александр в отличной форме, ему 38 лет, и ему предстоит большой бой против Дюбуа. Возможно, если поставить Итауму против Усика, он будет доминировать с мощными ударами. Возможно, он уничтожит Дюбуа.

Но для начала Итауму нужно воспитать. Нельзя сразу бросить его в водоём и надеяться, что он поплывёт. Не надо торопиться и ставить его против Усика или Дюбуа. Пусть фанаты и хотят увидеть эти бои», — приводит слова Фроча BoxingScene.

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