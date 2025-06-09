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Перейра поделился планом на реванш с Анкалаевым

Перейра поделился планом на реванш с Анкалаевым
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Экс-чемпион UFC в двух весах Алекс Перейра поделился своим планом на возможный реванш против действующего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории Магомеда Анкалаева.

«Кое-что нужно будет поменять, но лишь некоторые детали. Мне нет смысла менять свой стиль или пересматривать подход к бою. Мне нужно делать все так же, но скорректировать некоторые моменты", — приводит слова Перейры UFC Brasil.

Напомним, Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей в марте 2025 года и отобрал у него чемпионский пояс.

После боя Анкалаев неоднократно призывал Перейру провести с ним второй бой, активно подталкивая его к этому с помощью резких высказываний в социальных сетях.

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