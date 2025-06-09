«Крутейший атлет». Гаджиев прокомментировал уход Ломаченко из бокса

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал новость о завершении карьеры звёздного украинского боксера Василия Ломаченко.

«Крутейший атлет. Классный мужик. Всегда за Ломаченко, но, когда он боксировал с Селимовым, я болел за Альберта. Но в остальных случаях почти всегда за Васю. Крутой, скромный, молодец», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Василию Ломаченко 37 лет. Среди любителей украинец дважды становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Дебютировал как профессионал в 2013 году, где становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком (до 61,2 кг) дивизионах.