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Джон Джонс назвал самого тяжёлого соперника в карьере

Джон Джонс назвал самого тяжёлого соперника в карьере
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс назвал, по его мнению, самого тяжёлого соперника в карьере.

«Моим лучшим соперником должен считаться Александр Густафссон. Он действительно заставил меня поработать. Он стал единственным парнем в UFC, который смог провести мне тейкдаун. Он «посёк» меня и заставил зайти в глубокие воды», — сказал Джонс в интервью в зале bangtao muaythai & mma.

Напомним, Джонс и Густафссон дважды встречались в клетке. В сентябре 2013 года американец победил раздельным судейским решением. Реванш состоялся в декабре 2018-го, и на этот раз Джонс победил нокаутом в третьем раунде.

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