Камил Гаджиев назвал причины доминирования Двалишвили в легчайшем весе UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили в реванше с американцем Шоном О’Мэлли, состоявшемся на турнире UFC 316.

«В этом весе решает борьба. Борьба и функционалка. Потому что, каким бы ты ни был ударником, в любом случае остановить человека в этой весовой категории ударами очень сложно. Очень сложно нокаутировать. Поэтому в основном побеждают борцы. Вы скажете, что Петр Ян когда-то это опроверг. Да, до поры до времени. Но когда уже попался борец Алджамейн Стерлинг – получилось то, что получилось», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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