Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камил Гаджиев назвал причины доминирования Двалишвили в легчайшем весе UFC

Камил Гаджиев назвал причины доминирования Двалишвили в легчайшем весе UFC
Комментарии

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили в реванше с американцем Шоном О’Мэлли, состоявшемся на турнире UFC 316.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

«В этом весе решает борьба. Борьба и функционалка. Потому что, каким бы ты ни был ударником, в любом случае остановить человека в этой весовой категории ударами очень сложно. Очень сложно нокаутировать. Поэтому в основном побеждают борцы. Вы скажете, что Петр Ян когда-то это опроверг. Да, до поры до времени. Но когда уже попался борец Алджамейн Стерлинг – получилось то, что получилось», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Дана Уайт высказался о возможном реванше Мераба Двалишвили с Умаром Нурмагомедовым

«Машина» — не просто прозвище. Главные победы Мераба Двалишвили

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android