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Магомед Магомедов: в плане техники Двалишвили нулевой по сравнению с Умаром Нурмагомедовым

Магомед Магомедов: в плане техники Двалишвили нулевой по сравнению с Умаром Нурмагомедовым
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Экс-боец ACA и Bellator Магомед Магомедов высказался о действующем чемпионе UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузине Мерабе Двалишвили.

«Остановить Двалишвили может Умар Нурмагомедов. Считаю, что первый бой он не проиграл. Может, по выносливости есть вопросы, а в плане техники Мераб – нулевой по сравнению с Умаром. То же самое, сравнение с Петром Яном в плане ударной техники и IQ – вообще не рядом. Единственный козырь – выносливость и физика. Он давит, а технику я не вижу», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее промоутер Камил Гаджиев назвал причины доминирования Двалишвили в легчайшем весе UFC.

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