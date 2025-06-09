Магомед Магомедов: в плане техники Двалишвили нулевой по сравнению с Умаром Нурмагомедовым

Экс-боец ACA и Bellator Магомед Магомедов высказался о действующем чемпионе UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузине Мерабе Двалишвили.

«Остановить Двалишвили может Умар Нурмагомедов. Считаю, что первый бой он не проиграл. Может, по выносливости есть вопросы, а в плане техники Мераб – нулевой по сравнению с Умаром. То же самое, сравнение с Петром Яном в плане ударной техники и IQ – вообще не рядом. Единственный козырь – выносливость и физика. Он давит, а технику я не вижу», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее промоутер Камил Гаджиев назвал причины доминирования Двалишвили в легчайшем весе UFC.