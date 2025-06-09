Кори Сэндхаген оценил победу Двалишвили в реванше с О’Мэлли

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген прокомментировал победу действующего чемпиона грузина Мераба Двалишвили в реванше с американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 316.

«Отличный бой. Мераб проделал невероятную работу. Я ожидал, что Мераб будет выглядеть ещё лучше, когда всерьёз задумывался об этом поединке. Великолепно, он добился финиша, уверен, что это и была его цель. Я рад за него.

Что меня удивило? Удивлён, что О’Мэлли решил так много двигаться… Это очень тяжело делать против парня, который так давит. И да, когда Мераб становился агрессивным, у него это получалось», — сказал Сэндхаген в интервью ESPN.