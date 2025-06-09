Кори Сэндхаген оценил победу Двалишвили в реванше с О’Мэлли
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Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген прокомментировал победу действующего чемпиона грузина Мераба Двалишвили в реванше с американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 316.
UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
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Шон О'Мэлли
«Отличный бой. Мераб проделал невероятную работу. Я ожидал, что Мераб будет выглядеть ещё лучше, когда всерьёз задумывался об этом поединке. Великолепно, он добился финиша, уверен, что это и была его цель. Я рад за него.
Что меня удивило? Удивлён, что О’Мэлли решил так много двигаться… Это очень тяжело делать против парня, который так давит. И да, когда Мераб становился агрессивным, у него это получалось», — сказал Сэндхаген в интервью ESPN.
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