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Александр Усик обратился к завершившему карьеру Ломаченко

Александр Усик обратился к завершившему карьеру Ломаченко
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Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик отреагировал на уход из бокса соотечественника Василия Ломаченко.

«Спасибо за твой путь, твою преданность делу и твоё величие. Ты один из величайших спортсменов, которых видел мир спорта. Не только бокса — спорта.

Твоё любительское наследие не знает себе равных. Две золотые олимпийские медали. Почти 400 побед. Мастер передвижения, тайминга и точности.

На профессиональном ринге ты снова вошёл в историю, став чемпионом мира в трёх дивизионах, сделав то, что многие считали невозможным, и сделав это со стилем, мастерством и умом.
Ты вдохновил миллионы людей. Ты изменил правила игры. Ты установил новый стандарт. Я горжусь называть тебя своим другом, товарищем и братом.

Твоё наследие будет жить ещё много-много лет. В сердцах бойцов. В умах болельщиков. В книгах о истории бокса. Поздравляю с легендарной карьерой», — написал Усик в социальных сетях.

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