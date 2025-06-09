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Сэндхаген: Двалишвили можно победить только нокаутом, я хочу вырубить его

Сэндхаген: Двалишвили можно победить только нокаутом, я хочу вырубить его
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Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом грузином Мерабом Двалишвили.

«Не могу дождаться боя с Мерабом. Он лучший боец в дивизионе и, возможно, один из лучших в UFC. И я хочу вырубить этого парня. Его можно победить только нокаутом. Всё просто. Победить нокаутом», – сказал Сэндхаген в интервью ESPN.

В своем последнем бою, состоявшемся на UFC on ESPN 67 в мае, Сэндхаген победил техническим нокаутом бразильского экс-чемпиона Дейвисона Фигейреду. Двалишвили на UFC 316 в июне «задушил» в реванше американца Шона О’Мэлли.

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