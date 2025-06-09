Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Грозин подписал контракт с ACA

Александр Грозин подписал контракт с ACA
Комментарии

Российский боец Александр Грозин (24-5-1) подписал контракт с Absolute Championship Akhmat (ACA), сообщает пресс-служба организации.

Первый поединок в лиге Грозин проведёт на турнире ACA 190, который состоится 15 августа в Москве.

Александру Грозину 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году. Становился чемпионом в организациях «Наше дело» и Open FC. В своем последнем бою, состоявшемся на турнире «Наше дело 86» в декабре, победил единогласным судейским решением соотечественника Магомеда Сулумова.

Материалы по теме
Артём Резников сразится с Даудом Шайхаевым 28 июня в Сочи

Топ-7 россиян в боксе и смешанных единоборствах в 2024 году

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android