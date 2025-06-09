Александр Грозин подписал контракт с ACA

Российский боец Александр Грозин (24-5-1) подписал контракт с Absolute Championship Akhmat (ACA), сообщает пресс-служба организации.

Первый поединок в лиге Грозин проведёт на турнире ACA 190, который состоится 15 августа в Москве.

Александру Грозину 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году. Становился чемпионом в организациях «Наше дело» и Open FC. В своем последнем бою, состоявшемся на турнире «Наше дело 86» в декабре, победил единогласным судейским решением соотечественника Магомеда Сулумова.

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