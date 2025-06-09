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Малыхин: Мурзаканов — боец чемпионского уровня

Малыхин: Мурзаканов — боец чемпионского уровня
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Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал победу соотечественника Азамата Мурзаканова в поединке с бразильцем Брендсоном Рибейро на турнире UFC 316.

«Азамат – боец чемпионского уровня, его ментальный настрой меня всегда радует. Мурзаканов неудержим в бою, горит этим делом. Единственный минус, как и у меня, мы не знаем английского языка. Я бы дал совет Азамату, как и самому себе даю каждый вечер, – это нанять хорошего учителя английского языка», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед.

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