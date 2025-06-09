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Боб Арум высказался о завершении карьеры Ломаченко

Боб Арум высказался о завершении карьеры Ломаченко
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Американский промоутер Боб Арум прокомментировал уход из спорта своего боксёра, украинского чемпиона в трёх весовых категориях Василия Ломаченко.

«Для всех нас в Top Rank было честь продвигать профессиональную карьеру Василия Ломаченко. Он был чемпионом своего времени, и нам всем будет не хватать его в спорте», — приводит слова Арума издание BoxingScene.

Василию Ломаченко 37 лет. Среди любителей украинец дважды становился чемпионом мира и дважды — олимпийским чемпионом. Дебютировал как профессионал в 2013 году, где становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком (до 61,2 кг) дивизионах.

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