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Аспиналл: после второго раунда О’Мэлли не знал, что делать с Двалишвили

Аспиналл: после второго раунда О’Мэлли не знал, что делать с Двалишвили
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл прокомментировал победу обладателя титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили в реванше с американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 316.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

«Мераб выглядел неостановимым. И делал то, что делает обычно. Оставался на дистанции, кидался с сумасшедшими ударами, около 25 попыток провести тейкдаун… Как драться с таким парнем?

По правде говоря, после второго раунда Шон О’Мэлли выглядел так, словно не хочет находиться в клетке. Он выглядел парнем, который не знает, что делать», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

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