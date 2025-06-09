Аспиналл: после второго раунда О’Мэлли не знал, что делать с Двалишвили

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл прокомментировал победу обладателя титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили в реванше с американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 316.

«Мераб выглядел неостановимым. И делал то, что делает обычно. Оставался на дистанции, кидался с сумасшедшими ударами, около 25 попыток провести тейкдаун… Как драться с таким парнем?

По правде говоря, после второго раунда Шон О’Мэлли выглядел так, словно не хочет находиться в клетке. Он выглядел парнем, который не знает, что делать», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.