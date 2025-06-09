Аспиналл: после второго раунда О’Мэлли не знал, что делать с Двалишвили
Поделиться
Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл прокомментировал победу обладателя титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили в реванше с американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 316.
UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли
«Мераб выглядел неостановимым. И делал то, что делает обычно. Оставался на дистанции, кидался с сумасшедшими ударами, около 25 попыток провести тейкдаун… Как драться с таким парнем?
По правде говоря, после второго раунда Шон О’Мэлли выглядел так, словно не хочет находиться в клетке. Он выглядел парнем, который не знает, что делать», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июня 2025
-
15:30
-
15:18
-
14:23
-
14:07
-
13:55
-
13:20
-
12:48
-
12:06
-
11:46
-
11:14
-
10:55
-
10:50
-
10:44
-
09:45
-
09:28
-
00:56
- 8 июня 2025
-
23:49
-
22:44
-
21:37
-
20:53
-
19:47
-
18:58
-
17:42
-
17:30
-
16:46
-
16:26
-
16:16
-
15:52
-
15:14
-
14:53
-
14:35
-
14:13
-
13:55
-
13:33
-
13:08