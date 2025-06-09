Том Аспиналл сказал, кто должен стать следующим соперником Двалишвили

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл считает, что американец Кори Сэндхаген должен стать следующим соперником обладателя титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили.

«Это действительно интересное противостояние стилей. Кори Сэндхаген – тот человек, за которым я люблю наблюдать. Что он может сделать? Он лучше атакует со спины, он лучше встаёт, лёжа на спине, чем Шон О’Мэлли. Этот следующий большой поединок, который нужно устроить в легчайшем весе. Кто ещё остался для Мераба?» — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

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