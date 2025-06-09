Экс-чемпион мира Бутаев выступит 19 июля в Москве, есть соперник
Поделиться
Бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Раджаб Бутаев (15-1, 12 KO) выступит на турнире в Москве, который состоится 19 июля, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Соперником Бутаева станет мексиканец Хосе Мигель Боррего (22-4, 18 KO). Поединок пройдёт в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг), на кону будет стоять титул WBA Intercontinental.
В соглавном событии непобеждённый российский проспект супертяжёлого веса Артём Сусленков (12-0, 7 KO) сразится за титул WBA Continental с хорватом Агроном Смакичи (20-2, 18 KO).
оп-7 россиян в боксе и смешанных единоборствах в 2024 году
Комментарии
- 9 июня 2025
-
15:30
-
15:18
-
14:23
-
14:07
-
13:55
-
13:20
-
12:48
-
12:06
-
11:46
-
11:14
-
10:55
-
10:50
-
10:44
-
09:45
-
09:28
-
00:56
- 8 июня 2025
-
23:49
-
22:44
-
21:37
-
20:53
-
19:47
-
18:58
-
17:42
-
17:30
-
16:46
-
16:26
-
16:16
-
15:52
-
15:14
-
14:53
-
14:35
-
14:13
-
13:55
-
13:33
-
13:08