Экс-чемпион мира Бутаев выступит 19 июля в Москве, есть соперник

Бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Раджаб Бутаев (15-1, 12 KO) выступит на турнире в Москве, который состоится 19 июля, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соперником Бутаева станет мексиканец Хосе Мигель Боррего (22-4, 18 KO). Поединок пройдёт в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг), на кону будет стоять титул WBA Intercontinental.

В соглавном событии непобеждённый российский проспект супертяжёлого веса Артём Сусленков (12-0, 7 KO) сразится за титул WBA Continental с хорватом Агроном Смакичи (20-2, 18 KO).

оп-7 россиян в боксе и смешанных единоборствах в 2024 году