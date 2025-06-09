«Идол». Илия Топурия поздравил Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Илия Топурия поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на турнире «Ролан Гаррос» — 2025.

Напомним, в финале соревнований Алькарас выиграл у первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Встреча, состоявшаяся в воскресенье, 8 июня, в Париже (Франция), завершилась победой Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10). Отметим, что испанец уступал 0:2 по сетам.

«Идол. Пример того, что нельзя сдаваться», — написал Топурия в социальных сетях.

Для 22-летнего Алькараса титул «Ролан Гаррос» — 2025 стал пятой победой на турнирах «Большого шлема».

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