Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Идол». Илия Топурия поздравил Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»

«Идол». Илия Топурия поздравил Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Илия Топурия поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на турнире «Ролан Гаррос» — 2025.

Напомним, в финале соревнований Алькарас выиграл у первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Встреча, состоявшаяся в воскресенье, 8 июня, в Париже (Франция), завершилась победой Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10). Отметим, что испанец уступал 0:2 по сетам.

«Идол. Пример того, что нельзя сдаваться», — написал Топурия в социальных сетях.

Для 22-летнего Алькараса титул «Ролан Гаррос» — 2025 стал пятой победой на турнирах «Большого шлема».

Материалы по теме
«В Париже три победителя». Роджер Федерер — о финале Синнер — Алькарас на «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас получил большой торт на день рождения

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android