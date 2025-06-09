Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпион Урванов возвращается на ринг и примет участие в турнире RCC

29-летний российский боксёр, представитель полулёгкой весовой категории Марк Урванов совершит своё возвращение в бокс и проведёт бой на турнире RCC Boxing Promotions, о чём сообщила пресс-служба промоушена.

В Екатеринбурге 5 июля во дворце игровых видов спорта «Уралочка» Урванов проведёт поединок против Хуршидбека Расулжонова (9-0, 4 нокаута). Статистика Марка — 25-3-2, 11 досрочных побед.

Урванов активно заниматься боксом начал в возрасте 12 лет — выбрал единоборства по наставлению отца, кандидата в мастера спорта по рукопашному бою.

Свой последний поединок Марк провёл 6 сентября 2024 года на турнире в Челябинске. В первом раунде на четвёртой секунде он нанёс удар представителю Азербайджана Сеймуру Исаеву, который не смог продолжить поединок.