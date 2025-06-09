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Женский бой за титул IBO с участием казахстанской спортсменки закончился скандалом

Женский бой за титул IBO с участием казахстанской спортсменки закончился скандалом
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Скандал произошёл вокруг поединка за титул по версии IBO во втором наилегчайшем весе среди женщин, в котором встречались чилийская спортсменка Даниэла Асенхо и представительница Казахстана Ангелина Лукас. Об этом сообщает Boxing News Online.

Как информирует источник, чилийскую спортсменку, по словам её тренера, Алехандро Кончи, заставили проиграть реванш с представительницей Казахстана.

В частности, промоутер боя предлагал за деньги уступить этот бой. Зайдя в гостиничный номер Кончи, он через телефонный переводчик сказал: «Асенхо сегодня не победит, ни за что», позже написав: «Если она победит, моя жизнь в опасности. Они перережут мне горло, и вы не сможете покинуть Казахстан».

В итоге, учитывая всю историю, Асенхо дралась не в полную силу, чтобы не нанести сопернице травмы. IBO после поражения Асенхо уже предложила спортсменке реванш, от которого чилийка отказалась.

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