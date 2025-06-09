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«Слова ничего не значат». Баутиста — о победе над экс-чемпионом Bellator Миксом

«Слова ничего не значат». Баутиста — о победе над экс-чемпионом Bellator Миксом
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31-летний американский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Марио Баутиста прокомментировал свою победу над бывшим чемпионом промоушена Belaltor Патриком Миксом на турнире UFC 316 в Ньюарке, США.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Марио Баутиста (W) — Патрик Микс
08 июня 2025, воскресенье. 05:40 МСК
Марио Баутиста
Окончено
UD
Патрик Микс

«Он говорил, что смотрит через меня насквозь на титульный бой, а я всё это время думал: «Ну, я собираюсь пройтись по тебе». Так что не знаю. Не могу обращать на это внимание. В конечном итоге мы в клетке, и слова ничего не значат. Я упорно тренировался для этого боя, и это было практически всё. Я выиграл», — приводит слова Баутисты издание MMAJunkie.

Микс проводил свой дебютный бой в промоушене Даны Уайта. Баутиста победил единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).

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