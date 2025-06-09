«Скоро будут новости». Артур Бетербиев — про новые планы

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев оставил сообщение в социальных сетях по поводу своих дальнейших планов.

«Приветствую всех! Заскучали? Я тоже немного… Но скоро будут кое-какие новости. Как думаете, о чём же я могу вам рассказать?» — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.

Последний поединок Бетербиев провёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с соотечественником Дмитрием Биволом. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола решением большинства судей.