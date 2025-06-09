Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Скоро будут новости». Артур Бетербиев — про новые планы

«Скоро будут новости». Артур Бетербиев — про новые планы
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев оставил сообщение в социальных сетях по поводу своих дальнейших планов.

«Приветствую всех! Заскучали? Я тоже немного… Но скоро будут кое-какие новости. Как думаете, о чём же я могу вам рассказать?» — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.

Последний поединок Бетербиев провёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с соотечественником Дмитрием Биволом. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола решением большинства судей.

Материалы по теме
Сорвал бой, лишился пояса и чуть не оказался в тюрьме. Кейшон Дэвис хоронит свою карьеру
Сорвал бой, лишился пояса и чуть не оказался в тюрьме. Кейшон Дэвис хоронит свою карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android